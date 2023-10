La notte più infestata dell’anno è alle porte: ecco qualche idea di Airbnb per trascorrere Halloween in compagnia di fantasmi e spiritelli

Chi attende con gran trasporto l’arrivo della notte più creepy dell’anno, sappia che Airbnb ha selezionato una serie di alloggi inquietanti e suggestivi che creano l’atmosfera perfetta per un soggiorno spaventoso in vista di Halloween.

Halloween, una notte infestata con Airbnb

Questi luoghi offrono ai coraggiosi ospiti una notte delle streghe indimenticabile, con suggestioni spaventose, leggende misteriose e tanti brividi.

Leggi anche: — HALLOWEEN, LE 5 METE PIÙ SPAVENTOSE DEGLI HORROR

Camera da letto infestata di Talliston: Situata nel Regno Unito presso Talliston House & Gardens, questa “camera infestata” è stata creata ispirandosi alle camere da letto dell’epoca edoardiana. Il proprietario, John, ha trasformato questa casa in un mondo gotico incantato, completo di libri, giocattoli e cimeli antichi. Un’esperienza unica per gli amanti del brivido.

Cottage spettrale: Questo piccolo cottage del XVIII secolo si trova a Savannah, negli Stati Uniti, ed è diventato un luogo di culto per gli appassionati di storie di fantasmi. Gli ospiti possono sperare di fare avvistamenti soprannaturali.

Acchiappafantasmi a Linville Manor: Costruita nel 1852, questa casa del Maryland offre un soggiorno unico con un tour privato alla ricerca dei fantasmi. Coloro che cercano un Halloween indimenticabile possono prenotare questa esperienza circondati dagli spiriti erranti della proprietà.

Castello da brividi: Questo castello irlandese, situato a Oldcastle, Irlanda, è un’esperienza unica. Nominato uno dei “10 luoghi infestati meno conosciuti al mondo”, il castello ha uno spirito infelice come inquilino perpetuo. La sua amante è annegata nel lago vicino, creando una leggenda che circonda il luogo.

Passaggi segreti in una casa del 1400: Questa casa padronale elisabettiana nel Regno Unito, con oltre 600 anni di storia, offre una suite degli ospiti con un letto a baldacchino e una sala da pranzo rivestita di pannelli di quercia del XV secolo. Si dice che esista un passaggio segreto che collega l’edificio alla casa di un nobile che tentò di assassinare Elisabetta I.

Tra Irlanda, Germania e Scozia Halloween è una cosa seria

Una notte in una vecchia chiesa: Bookeen Hall, in Irlanda, è un’ex cappella della Chiesa d’Irlanda costruita nel 1820 ed è ora un edificio protetto dichiarato monumento nazionale. Questa struttura è stata restaurata, ma prima del restauro era un luogo spaventoso. Un’esperienza unica per coloro che cercano una notte in un ambiente storico e suggestivo.

Vivi una notte in un altro regno: Rensow Manor in Germania è un maniero costruito nel 1690 con mobili e tesori di grande valore storico. Gli ospiti possono soggiornare nella stanza della biblioteca, riscaldata da una stufa a legna e decorata in stile barocco autentico. Un’esperienza che fa sentire gli ospiti come se entrassero in un altro regno.

Il castello scozzese: Situato a Dollar, Scozia, questo castello sembra misterioso dall’esterno, ma gli interni sono completamente restaurati e offrono un’accogliente esperienza senza spiriti. Tuttavia, chi sa cosa può accadere nelle notti scure?

Foto: Ufficio Stampa