Tag spam Instagram: valanga di segnalazioni per account fake che taggano utenti in post su cellulari. Ecco come liberarsi del problema

Valanga di tag spam su Instagram. Sono numerosi gli utenti che di recente stanno segnalando attività anomale sul diffuso social network. Il problema è che alcuni account – spesso fake – continuano a taggare gli iscritti in post e/o foto che non interessano le persone coinvolte. Negli ultimi giorni, ad esempio, molti utenti si ritrovano taggati continuamente in immagini relative a prodotti di telefonia cellulare. Cosa sta accadendo?

Tag spam Instagram, cosa sta succedendo

Da quanto Instagram ha conosciuto una ampia diffusione, raggiungendo numeri da capogiro a livello mondiale, non è mancato lo spam attraverso i tag.

Succede spesso purtroppo che gli utenti si ritrovino taggati in post generati da account che non sono tra i propri contatti e il cui oggetto non interessa in alcun modo il povero mal capitato.

È il caso dell’ultima attività anomala che in tanti stanno segnalando e che sta invadendo molte pagine, anche private, con un’attività di spam che sembra irrefrenabile. Molti utenti infatti si ritrovano taggati in foto di telefoni cellulari.

Cosa si può fare

La prima cosa che possiamo fare per sottrarci allo spam su Instagram è rimuovere il tag delle foto, segnalando al contempo l’autore del post incriminato al gestore del social network. Spesso, però, queste due attività non bastano a evitare ulteriori fastidi anche perché in alcuni casi non si tratta solo di pubblicità massiva attraverso la piattaforma.

Il consiglio degli esperti è anche di evitare di esporsi troppo su Instagram: sarebbe opportuno utilizzare hashtag e tag nella maniera corretta evitando anche di scegliere quelli più popolari. Questo ultimi infatti rappresentano una sostanziosa fonte di ‘vittime’ per i mal intenzionati del web.

Nei casi più gravi, potrebbe anche succedere che l’attività di spam sia messa in atto da veri e propri hacker che agiscono per diffondere virus o mettere in atto truffe, carpendo dati sensibili degli utenti.

Chi ha il sospetto di trovarsi di fronte a una eventualità del genere farebbe meglio a scansionare il proprio cellulare o tablet con un affidabile programma anti-malware. Consigliabile anche la disinstallazione di eventuali programmi e/o app ai quali si è dato consenso per apportare modifiche sul proprio dispositivo elettronico.