Siete taggati in foto spam su Instagram?

Da quanto Instagram ha conosciuto una ampia diffusione, raggiungendo numeri da capogiro a livello mondiale, non è mancato lo spam attraverso i tag. Succede spesso purtroppo che gli utenti si ritrovino taggati in post generati da account che non sono tra i propri contatti e il cui oggetto non interessa in alcun modo il povero mal capitato.

Foto: Kikapress