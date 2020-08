La suocera di Giulia De Lellis sarebbe ancora furiosa per il libro sul figlio: è stata lei a decretare la rottura con Andrea Damante?

Andrea Damante e Giulia De Lellis non hanno ancora superato la crisi e stanno trascorrendo il mese di agosto separati. L’influencer, dopo le indiscrezioni sulla presunta rottura, aveva confermato che le cose con il suo fidanzato non stanno andando bene. Lo stesso aveva fatto lo stesso dj, anche se nessuno dei due sembra voler entrare nel dettaglio della vicenda. Ora però spuntano nuovi retroscena sui Damellis: a causare l’allontanamento è stata la suocera di Giulia De Lellis?

La suocera di Giulia De Lellis non ha perdonato l’influencer?

A tirare in ballo la mamma di Andrea Damante è Vanity Fair. Secondo la nota rivista, la donna non avrebbe mai perdonato alla nuora di aver scritto il famoso libro sui tradimenti del figlio. La suocera di Giulia De Lellis sarebbe ancora furiosa per il racconto che la giovane romana ha fatto del ragazzo e si sarebbe trasformata in un terzo incomodo. La crisi dei Damellis, dunque, sarebbe stata “provocata dall’ingerenza della suocera”.

LEGGI ANCHE: — Giulia De Lellis nei guai per quel post: ‘Depositeremo una denuncia per truffa’

Sebbene sui social si mostrassero felici, i due hanno vissuto mesi piuttosto duri perché “quella tra Andrea Damante e Giulia De Lellis non sarebbe una tra le tante e ordinarie parentesi d’ombra di una relazione altalenante, ma uno stallo provocato dall’impossibilità di compiacere le famiglie di origine”.

Andrea ha lasciato Giulia su consiglio della madre?

Ma c’è di più. La storia d’amore tra Andrea e Giulia sarebbe arrivata al capolinea, sebbene loro non l’abbiano detto esplicitamente. Tutta colpa dell’influencer e di quel libro in cui ha deciso di raccontare anche i particolari più intimi della sua storia d’amore con il dj. Pagine e pagine che non sarebbero andate giù alla famiglia di lui.

“Giulia De Lellis, infatti, non avrebbe saputo farsi perdonare la pubblicazione di un libro-diario, sulle corna e i tradimenti e le mancanze di Andrea Damante. E tanto avrebbe fatto la suocera che il figlio dj, in coppia con l’influencer dal 2016, avrebbe deciso di troncare il rapporto con la fidanzata”

scrive Vanity Fair.

Insomma, anche questa volta tra Giulia De Lellis e Andrea Damante c’è di mezzo un’altra donna, ma essendo la suocera la frattura potrebbe essere insanabile. E lui si è levato pure la fedina che lo legava alla sua amata…