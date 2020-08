Crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, c'entra la suocera?

A tirare in ballo la mamma di Andrea Damante è Vanity Fair. Secondo la nota rivista, la donna non avrebbe mai perdonato alla nuora di aver scritto il famoso libro sui tradimenti del figlio. La suocera di Giulia De Lellis sarebbe ancora furiosa per il racconto che la giovane romana ha fatto del ragazzo e si sarebbe trasformata in un terzo incomodo. La crisi dei Damellis, dunque, sarebbe stata “provocata dall’ingerenza della suocera”.

Foto: Kikapress