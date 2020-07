‘La reazione di Belen?’, Stefano De Martino e il ‘finto’ flirt con Marcuzzi: cosa è successo

La crisi tra Belen e Stefano De Martino si tinge di giallo con il finto flirt tra il conduttore e Alessia Marcuzzi: tra una smentita e una reazione, qual è la verità?

Che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia finita è ormai chiaro, anche se in giro si parla di ragioni diverse, molte delle quali difficili da costruire: la fine della loro storia sarà stata una reazione della showgirl argentina ad un qualche flirt del bel ballerino, magari con la Marcuzzi? Oppure è tutto un gioco di ruoli fatto di altarini ancora da scoprire? Cosa ci sarà di vero nelle chiacchiere di gossip che da mesi si rincorrono sul web e sulla stampa scandalistica?

Il presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: qual è la verità?

Il romanzo lo conosciamo tutti, con ogni azione e reazione: Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci hanno riprovato dopo diversi anni di distanza, nei quali lei era stata insieme ad Andrea Iannone. Un tentativo fatto probabilmente per il bene del figlio Santiago, fino all’exploit che ha portato al loro definitivo addio.

La colpa di questa fine è stata ricercata ovunque: presunti tradimenti con donne più o meno vicine agli amici e alla famiglia di Stefano De Martino, fino ad arrivare a parlare addirittura di un flirt tra il conduttore di Made in Sud e Alessia Marcuzzi, in una bomba firmata Dagospia.

Questa storia è stata smentita un po’ ovunque. Lui ha detto su Instagram che “Qualcuno ha scritto che io avrei avuto un flirt con la conduttrice… Ho appena parlato al telefono con lei e il marito… E ci siamo fatti una grossa risata nonostante il fastidio di una notizia del genere… Appena mi fidanzerò e troverò finalmente l’amore ve lo farò sapere… Vi faccio sapere…Ve lo giuro…Al momento godetevi l’Estate…” .

Dall’altra parte, anche Alessia Marcuzzi ha di fatto smentito ogni possibile notizia di flirt mostrando il libro di Woody Allen “A proposito di niente”.

De Martino: il successo oltre Belen Rodriguez

È lì, su questa notizia che spunta il dubbio più grande. Che non è certo quello su un ipotetica reazione di Belen Rodriguez al gossip che circonda Stefano De Martino, quanto piuttosto una legittima domanda sul perché lei non ci tenga a smentire, a prendere le distanze. “Mi aspetterei una smentita da parte di Belen”, ha commentato un’esperta di gossip come Deianira Marzano… peccato che non sia mai arrivata!

In molti, sul web, credono che il motivo sia molto più semplice. Belen Rodriguez vive di gossip e al gossip deve gran parte del suo successo, tanto che c’è chi instilla il dubbio che dietro le chiacchiere che circondano il buon Stefano ci sia in qualche modo lei.

Da parte sua, invece, Stefano De Martino sembra ormai essersi smarcato dal ruolo di “bello da copertina”, dimostrando a tutti di essere un grandissimo professionista, sempre pronto a rimettersi in discussione. E il successo alla guida di Made in Sud non fa che rimarcarlo.

Foto: Kikapress