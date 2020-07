De Martino, quale verità dietro il flirt con Alessia Marcuzzi?

È lì, su questa notizia che spunta il dubbio più grande. Che non è certo quello su un ipotetica reazione di Belen Rodriguez al gossip che circonda Stefano De Martino, quanto piuttosto una legittima domanda sul perché lei non ci tenga a smentire, a prendere le distanze. “Mi aspetterei una smentita da parte di Belen”, ha commentato un’esperta di gossip come Deianira Marzano… peccato che non sia mai arrivata!

Belen Rodriguez vive di gossip e al gossip deve gran parte del suo successo, tanto che c’è chi instilla il dubbio che dietro le chiacchiere che circondano il buon Stefano ci sia in qualche modo lei.

foto: Kikapress