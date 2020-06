Made in Sud, Stefano De Martino stuzzicato sui flirt amorosi: “Ho saputo che ti piacciono le conduttrici vecchiotte”

A Made in Sud Peppe Iodice stuzzica Stefano De Martino sul presunto flirt con una conduttrice più grande di lui: quale sarà la verità?

Se da ormai qualche mese si vocifera sulla vita sentimentale di Stefano De Martino e la rottura con Belen Rodriguez, a Made In Sud non manca mai il momento in cui si scherza sui flirt del conduttore di Rai Due. Stavolta però c’è anche il riferimento ad una possibile nuova fiamma del bel ballerino. Di chi si tratterà mai?

Stefano De Martino ha avuto un flirt con una conduttrice tv?

Andiamo con ordine. Nella puntata di Made In Sud del 29 giugno è stato il solito Peppe Iodice a divertirsi a fare battute sulla vita sentimentale del conduttore, stuzzicandolo a modo suo.

Negli scorsi giorni, infatti, sul web si è vociferato che Stefano De Martino avesse avuto un flirt con una collega conduttrice di diversi anni più grande di lui. Una news non confermata ma che, si racconta in giro, avrebbe fatto infuriare alla grande Belen Rodriguez.

Peppe Iodice prende in giro il conduttore: “Ti piacciono le vecchiotte?”

Nel suo siparietto, quindi, Peppe Iodice ne ha approfittato per prendere un po’ in giro il buon Stefano, cogliendolo alla sprovvista con una chiara battuta: “Non voglio fare gossip, ma una domanda te la devo fare: ma veramente ti piacciono le vecchiarelle, le milf? Fai il zuzzusiello, chi è questa conduttrice? Dici, dai dici…”.

Inutile dire che il conduttore, pur mostrandosi un po’ imbarazzato, ha smentito dicendo: “Ma sono fake news, non devi leggere il web”. Una versione che non ha convinto Peppe Iodice, che ha ribattuto: “Io so che negli ospizi si parla solo di te, ma non facciamo gossip”.

Insomma, non sappiamo se questo flirt di Stefano De Martino con una conduttrice più grande di lui sia solo una speculazione del web o una realtà confermata. Quel che è certo è che Peppe Iodice ha saputo approfittarne, mettendo ancora una volta in imbarazzo il bellissimo Stefano.

Foto: Kikapress