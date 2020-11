Stefano de Martino, la biografia su Instagram: ‘Meno famoso delle sue ex’

Stefano de Martino sfodera tutta la sua autoironia nella sua biografia Instagram. Scrive “compagno meno famoso delle sue ex” e strappa un sorriso a tutti.

Se c’è una dote che di certo non manca a Stefano de Martino, quella è l’autoironia: oltre a essere bello e bravo, infatti, il conduttore di Made in Sud è riuscito a far sorridere ancora una volta tutti grazie alla sua nuova biografia Instagram. Ma cosa ci avrà mai messo di tanto divertente?

LEGGI ANCHE: — Belen Rodriguez sbotta per un commento su Stefano de Martino: ‘Ma chiii???’

Stefano de Martino: la biografia Instagra fa impazzire il web

Andiamo con ordine. Su Instagram, alla voce biografia, Stefano de Martino si è divertito a scrivere una nuova descrizione, assolutamente calzante, di sé: “Napoletano, classe 89, conduttore meno famoso di Pippo Baudo, ballerino meno famoso di Roberto Bolle, compagno meno famoso delle sue ex”.

Inutile dire che queste poche parole hanno colto nel segno sia per la loro schiettezza che per la buona dose di autoironia messa in campo dal buon Stefano.

L’autoironia di De Martino vince su tutto

È infatti inevitabile che a tutti noi, se qualcuno ci chiedesse il nome di un conduttore tv, verrebbe subito in mente un’immagine ingessata e incravattata, magari a Sanremo. E probabilmente verrebbe fuori proprio il nome di Pippo Baudo. Poi, se ci venisse chiesto il nome di un ballerino, è molto facile che il nome che faremmo sia quello di Roberto Bolle.

Infine, quando pensiamo allo stesso Stefano De Martino, la mente va irrimediabilmente a Belen Rodriguez e ad Emma Marrone, donne famosissime con le quali ha avuto relazioni importanti. Con la showgirl argentina, infatti, Stefano è stato sposato dal 2013 al 2015, per poi tornare insieme a lei nel 2019 e fino allo scorso maggio. Dal loro amore è nato anche un figlio, Santiago, che oggi ha sette anni.

Prima ancora, Stefano De Martino è stato insieme alla cantante Emma Marrone, conosciuta ad Amici di Maria De Filippi.

Insomma, per una biografia Instagram assolutamente calzante, Stefano De Martino meriterebbe quasi un premio. Sapersi prendere in giro e sorridere di sé stessi, d’altronde, è una dote umana fondamentale. E chi ce l’ha ha spesso una marcia in più… proprio come lui!

foto: Kikapress, Shutterstock