Fabrizio Corona elogia Belen in una intervista a Vanity Fair ma manda una stoccata al vetriolo a Stefano De Martino, che chiamerebbe i paparazzi per farsi fotografare

Fabrizio Corona ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair e ha parlato anche della sua ex fidanzata, Belen Rodriguez, lanciando pure una frecciatina a Stefano De Martino. L’ex fotografo dei Vip conserva un dolce ricordo della showgirl argentina, rivelando un particolare sul suo carattere non noto a tutti. per l’ex marito di lei, invece, arriva una stoccata al vetriolo.

La rivelazione di Fabrizio Corona su Belen e la frecciatina a Stefano De Martino

Nell’intervista, Fabrizio Corona – che aveva annunciato di essere positivo al Covid – ha parlato della sua predisposizione a rendere pubblico ogni suo gesto o fatto privato per ottenere un guadagno economico. “Ammetto di filmare il mio matrimonio per fare soldi e non faccio il puritano” ha dichiarato senza troppi peli sulla lingua. Un’abitudine, quella di lasciarsi immortalare dai paparazzi che sembra essere comune a molti altri Vip, non per Belen, però.

L’unica che non fa queste cose è Belen Rodriguez perché è tonta. A lei non frega niente dei soldi. Una cosa che mi piaceva e, insieme, mi faceva dannare. Se le dicevo: “Andiamo a bere il caffè in quel bar che ci danno 15 mila euro”, lei rispondeva: “Non esco per tutto il weekend, e nemmeno tu”. Solo sulle vacanze riuscivo a convincerla. Le dicevo: “Preferisci che le foto ce le facciamo fare noi così vieni fuori bella e ci guadagniamo anche, oppure che te le fa il primo che passa e magari si vede la cellulite?”. Era un po’ come usare i filtri di Instagram, ma in carne e ossa

Tra i personaggi famosi che non disdegnano l’attenzione dei paparazzi, secondo Fabrizio Corona ci sarebbe anche Stefano De Martino, ex marito di Belen.

Ora fanno tutti quello che gli ho insegnato io: De Martino chiama i fotografi per farsi paparazzare con la Boscono, la Pellegrini si lamenta che Magnini faceva lo stesso quando stavano insieme.

Proprio di recente, infatti, il conduttore napoletano è stato fotografato con la sua nuova fiamma dal settimanale Chi: è stato davvero lui a chiamare i fotografi come afferma Fabrizio Corona?