Fabrizio Corona viene pagato per apparire in tv, in particolare sulle reti Mediaset. Lo ha rivelato lui stesso in un intervista a Vanity Fair e sui social.

“Preciso che l’agenzia per cui lavoro e io abbiamo un contratto con Mediaset da 50.000€, che comprende più cose. Il contratto con Live Non è la d’Urso e Barbara d’Urso non raggiunge assolutamente queste cifre. Visto che dopo questa pandemia i contratti ed i cachet sono stati abbassati di più del 50%. Anche io ho aderito e accettato la riduzione per stima verso la conduttrice.” ha precisato Corona su Instagram

Foto: Kikapress