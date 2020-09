Belen Rodriguez ringrazia le persone che l'hanno fatta sentire importante per il compleanno, ma i fan citano Stefano De Martino e lei sbotta

Domenica scorsa Belen Rodriguez ha compiuto 36 anni e ha festeggiato con amici e parenti in un locale a Cremona. Un evento in sui onore, informale ma pieno di calore, organizzato dal suo nuovo fidanzato. La festa di compleanno, infatti, sarebbe stata organizzata da Antonino Spinalbese, con cui sta insieme dallo scorso mese di agosto. La showgirl pubblica un post su Instagram e i fan notano ‘vistose’ assenze. Ma lei replica in modo piccato.

Belen Rodriguez sbotta su Instagram

Dopo la bella festa di compleanno che le ha regalato momenti di gioia, Belen Rodriguez ha condiviso un post su Instagram. La modella ha pubblicato una breve clip in cui si abbraccia con le persone a lei care. A corredo dell’emozionante filmato ha scritto:

Grazie per tutto quest’amore! È stata una sorpresa inaspettata per me, grazie alla mia famiglia, che più bella di così ancora la devo trovare! Grazie ai miei amici che mi sono sempre accanto e non se ne vanno mai, e un grazie forte alla vita, che non smette mai di stupirmi, regalandomi emozioni indescrivibili…

Ma come mai Belen non cita né ringrazia il suo nuovo fidanzato che avrebbe addirittura organizzato la sorpresa di compleanno per lei?

Quei commenti su Stefano De Martino…

A pochi però sembra importare della mancata citazione dell’hair stylist milanese. Più di qualche fan, invece, ritiene che ci sia un’altra assenza a far rumore, quella di Stefano De Martino.

“I tuoi occhi parlano. Ti manca tanto e si vede” insinua ad esempio un utente, lasciando intendere che Belen Rodriguez senta nostalgia del suo ex marito. Lei però non ci sta e replica con decisione: “Ma chi? Vedete solo quello che volete vedere! I miei occhi ridono!”. Stefano è davvero un capitolo chiuso per Belen?