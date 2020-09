Belen Rodriguez, festa di compleanno in famiglia

A corredo dell’emozionante filmato ha scritto: “Grazie per tutto quest’amore! È stata una sorpresa inaspettata per me, grazie alla mia famiglia, che più bella di così ancora la devo trovare! Grazie ai miei amici che mi sono sempre accanto e non se ne vanno mai, e un grazie forte alla vita, che non smette mai di stupirmi, regalandomi emozioni indescrivibili…”

Foto: Kikapress