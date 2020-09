Buon compleanno, Belen Rodriguez!

Festa di compleanno in compagnia di amici e parenti per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha compiuto 36 anni il 20 settembre (stesso giorno in cui è nata Asia Argento) e ha festeggiato in un locale di Cremona. Una lunga tavolata all’aperto con musica e balli alla quale era seduto anche un invitato d’eccezione. Ai festeggiamenti, infatti, non è mancato Antonino Spinalbese, il suo nuovo fidanzato. Che pare sia stato l’organizzatore dell’evento.

LEGGI ANCHE: — Belen Rodriguez, il nuovo fidanzato e la strana coincidenza con Stefano De Martino: guarda quel dettaglio del loro corpo. Assurdo

Foto: Kikapress