‘E’ stato un lutto’, Stefano Bettarini svela solo ora quel retroscena sull’addio a Simona Ventura: cosa ha raccontato a Rivelo

Stefano Bettarini torna a parlare della fine del suo matrimonio con Simona Ventura. Lo fa nell’intervista con Lorella Boccia nella nuova puntata di Rivelo in onda su Real Time giovedì 16 gennaio in prima serata. Ecco cosa ha confessato l’ex calciatore.

Stefano Batterini parla di Simona Ventura a Rivelo

Come nello spirito del programma, anche Bettarini è chiamato a condividere con conduttrice e pubblico, segreti e rivelazioni sulla sua vita privata. Lui non si sottrae e torna ai tempi della rottura con la Ventura.

Un momento particolarmente difficile: “Al GF dissi che non riuscivo a superare la separazione, il divorzio, perché comunque per me è stato un lutto… ho sofferto io, hanno sofferto i miei figli… me la sono portata dietro per tanto tempo… il lutto è una cosa molto più tragica, però io l’ho vissuta in maniera devastante” racconta.

E in merito alle sue dichiarazioni sui tradimenti reciproci con Simona Ventura, Stefano Bettarini aggiunge: “Lì hanno voluto cavalcare l’onda dicendo che i tradimenti erano stati durante il matrimonio, ma in realtà, quando feci i nomi, erano tutte storie avvenute dopo la separazione”.

Tutti gli uomini di Simona

Incalzato dalle domande della conduttrice, Bettarini riserva parole affatto tenere per l’ex di Simona, Gerò Carraro:

“Ci ha messi contro, in un certo qual modo… il suo modo di porsi e di metter bocca nel nostro rapporto, che non gli competeva… Una persona deve entrare in punta di piedi… deve voler bene ai figli non suoi come se lo fossero… Questo attrito non giovava ad avere un buon rapporto con la mia ex moglie e a fare in modo che questa famiglia allargata potesse funzionare”.

Non solo: ne avrà anche per il futuro marito della conduttrice Giovanni Terzi.

Stefano Bettarini e Simona Ventura sono stati sposati dal 1998 al 2005. Da qualche anno, l’ex calciatore è legato sentimentalmente a Nicoletta Larini – molto più giovane di lui – con la quale ha partecipato alla prima edizione Temptation Island Vip, condotto proprio dall’ex moglie.