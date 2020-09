La fine dell’estate porta novità professionali per Rita Dalla Chiesa. Da oggi la giornalista e conduttrice televisiva sarà seguita dal management de LaPresse. Ad annunciare la collaborazione è stata la stessa agenzia multimediale italiana in un comunicato stampa. Rita lo ha condiviso su Instagram, dandone comunicazione ai suoi follower.

LaPresse spiega che Rita Dalla Chiesa “sarà seguita da esperti della comunicazione in grado di garantire un valido supporto sia in ambito contrattuale che artistico”.

Un lavoro che l’agenzia fa da sempre con ottimi risultati, curando già una grande famiglia di talenti artistici di grosso calibro. LaPresse, infatti, segue già l’amatissima Barbara D’Urso, conduttrice di punta di Canale5, ma anche Adriana Volpe, che dopo il GFVip è approdata su TV8 al timone di Ogni Mattina. Tra gli altri personaggi famosi seguiti dalla struttura anche Giovanni Ciacci, Elisabetta Gregoraci e Manuela Arcuri.

Una squadra vincente, insomma, sia dal punto di vista artistico che di management, nella quale da oggi entra a far parte anche Rita Dalla Chiesa. La giornalista – spesso polemica sui social – si è detta felice di questa nuova avventura e su Instagram ha pubblicato un post per annunciarlo ai fan.

“La vita è un viaggio. A un certo punto decidi di scendere a una fermata che non avevi previsto. Perché “senti” che c’è qualcuno che ti sta aspettando. Da oggi la mia casa è @lapresseofficial , la più grande agenzia multimediale italiana. Per me, da tanti anni era, per motivi affettivi, già famiglia. Oggi si aggiungono quelli professionali”.