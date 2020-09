Pomeriggio 5, Barbara D'Urso fa arrabbiare i fan di Can Yaman

Barbara D'Urso torna in onda con Pomeriggio 5 ma sbaglia il nome di Can Yaman e fa arrabbiare i fan dell'attore turco: cosa è successo

Dopo la lunga pausa estiva, da lunedì 7 settembre è tornato in onda Pomeriggio 5, con Barbara D’Urso pronta a tenere compagnia al suo affezionato pubblico per una nuova stagione televisiva. Che inizia, però, all’insegna delle polemiche. La conduttrice napoletana, infatti, ha mandato su tutte le furie i fan di Can Yaman, ricevendo aspre critiche sui social.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso sbaglia il nome di Can Yaman

Nell’annunciare alcuni dei servizi che avrebbero arricchito la prima puntata di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha mostrato anche una foto di Can Yaman. Carmelita, con la sua solita enfasi, elogia l’affascinante attore turco, immortalato in una posa sexy.

“Sapete da cosa partiamo? Da lui, lui! Gian, Han, An… Yaman…” esordisce nel presentare il protagonista della fortunata serie Day Dreamer. Lo scivolone sul nome del povero Can non va giù a molti fan, stupiti e indignati che la conduttrice non ricordi come si chiama uno dei personaggi televisivi più amati del momento.

Non solo: molti telespettatori vorrebbero che per una volta, Barbara parlasse non solo delle indubbie qualità fisiche dell’attore, ma anche del suo evidente talento artistico.

I commenti su Twitter

Dopo la gaffe di Barbara D’Urso sul nome di Can Yaman a Pomeriggio 5, su Twitter sono apparsi commenti spietati nei confronti della conduttrice. Qualcuno ha persino lanciato uno specifico hashtag contro Carmelita: #barbaradursoisoverparty.

“Per quanto non segua l’attore è alquanto imbarazzante che una conduttrice televisiva non conosca nemmeno il nome della persona di cui parla da mesi e che continui ad associarlo solo e unicamente alla sua bellezza estetica e non alle sue qualità d’attore” osserva una telespettatrice.

“Can ridotto a un sex symbol. Vi ricordo che è un attore. E sarebbe carino se cominciasse a parlare di lui per il suo lavoro, per la sua passione” si sfoga un altro utente.

Riuscirà Barbara a farsi perdonare dai fan di Can?