Rita Dalla Chiesa entra nella squadra LaPresse

“La vita è un viaggio. A un certo punto decidi di scendere a una fermata che non avevi previsto. Perché “senti” che c’è qualcuno che ti sta aspettando. Da oggi la mia casa è @lapresseofficial , la più grande agenzia multimediale italiana. Per me, da tanti anni era, per motivi affettivi, già famiglia. Oggi si aggiungono quelli professionali” ha scritto su Instagram.

Foto: Kikapress