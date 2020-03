Regina Elisabetta, Harry per salvare la famiglia dovrebbe divorziare: questo è quanto si apprende dalle fonti vicine alla regina... che cosa succederà? Come ha reagito Meghan.

Regina Elisabetta Harry fuori controllo con Meghan?

Nell’era del coronavirus il gossip non si ferma, e forse meglio così, data la sua capacità di intrattenere, far sorridere e, di fatto, far trascorrere il tempo dei tanti costretti in casa a causa dell’emergenza covid19.

Regina Elisabetta Harry deve divorziare da Meghan

E mentre il virus viaggia senza tregua per l’Europa, toccando oltremanica anche il Regno Unito, è proprio da lì che arriva l’ennesima notizia riguardante la famiglia reale e gli eredi al trono. Una notizia apparsa sul National Enquirer e che, se confermata, potrebbe stravolgere la situazione.

Regina Elisabetta e Meghan: che cos’è successo?

Secondo quanto riportato dal magazine, infatti, la Regina Elisabetta avrebbe chiesto al nipote Harry di divorziare dalla moglie: separazione che, a quanto pare, potrebbe salvare i Windsor.

Quale sarebbe la causa scatenante?

Nella mente della Sovrana è imperdonabile il gesto di Meghan che ha strappato Harry alla sua famiglia.

Riporta la fonte al National Enquire, dove si legge ancora che

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il rifiuto di portare il piccolo Archie a Londra

Non solo, apprendiamo sempre dalla stampa britannica che, secondo le indiscrezioni di un “insider” la regina sia convinta che la moglie del nipote stia approfittando del marito e della sua nuova posizione per farsi strada a Hollywood.

Se il divorzio sembra essere l’auspicio della longeva sovrana, pare invece che la coppia Harry / Meghan sia in pieno idillio e che non si sia pentita affatto di aver abbandonato il Regno Unito.

Insomma, se vi state disperando perché magari state vivendo la quarantena troppo vicini ai vostri suoceri, sappiate che anche Meghan non se la passa bene. Tutto il mondo è paese.