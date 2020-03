Regina Elisabetta

Nell’era del coronavirus il gossip non si ferma, e forse meglio così, data la sua capacità di intrattenere, far sorridere e, di fatto, far trascorrere il tempo dei tanti costretti in casa a causa dell’emergenza covid19.

E mentre il virus viaggia senza tregua per l’Europa, toccando oltremanica anche il Regno Unito, è proprio da lì che arriva l’ennesima notizia riguardante la famiglia reale e gli eredi al trono. Una notizia apparsa sul National Enquirer e che, se confermata, potrebbe stravolgere la situazione.