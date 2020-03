View this post on Instagram

#news The Duke and Duchess of Sussex attended the annual Endeavour Fund Awards at Mansion House in London on 5 March 2020. Someone proposed 💍……. —————————————————- #meghanmarkle #duchessofsussex #princeharryandmeghan #dukeandduchessofsussex #princeharry #fashiondesigner #fashionmagazine #vogue #voguemagazine #britishroyals #britishvogue #instyle #instylemagazine #stylish #influencer #sussexroyal #endeavourfundawards #mansionhouselondon