L'addio alla Royal Family ha avuto un prezzo altissimo per Harry, che per seguire l'indipendenza con Meghan Markle perde pure i titoli militari

Non solo i titoli reali: il principe Harry, dopo l’addio alla Royal Family, ha perso anche i titoli militari, circostanza che avrebbe amareggiato sua moglie, Meghan Markle. Il retroscena viene raccontato in Finding Freedom, il libro sui Duchi di Sussex pubblicato nelle scorse settimane da Omid Scobie e Carolyn Durand. Una decisione frutto dell’accordo con la Regina Elisabetta, in seguito alla rinuncia dei titoli reali da parte della coppia, che dallo scorso mese di marzo si è stabilmente trasferita negli Stati Uniti.

Addio ai titoli militari, Harry devastato e Meghan Markle amareggiata

Per raggiungere la propria indipendenza dalla Famiglia Reale, Harry e Meghan Markle hanno dovuto rinunciare a tante cose. I titoli reali, certamente, ma il figlio di Carlo e Diana si è visto privato anche degli onori militari.

Il principe ha trascorso ben 10 anni nelle Forze Armate, dedicandosi con entusiasmo e passione alla vita militare. Harry è stato tenente comandante della Royal Navy, maggiore dell’esercito britannico e capo squadrone della Royal Air Force. In quanto veterano, spiega Express Uk, detiene ancora questi titoli, ma ha perso quelli onorari, come stabilito nell’accordo per l’addio ai reali.

Pare che la circostanza abbia arrecato una profonda sofferenza al fratello minore di William, amareggiando anche la dolce consorte.

L’ultima volta in uniforme

Particolarmente difficile per Harry è stata, lo scorso marzo, la partecipazione al Mountbatten Festival of Music dove, accompagnato da Meghan Markle, ha indossato l’uniforme da Capitano Generale dei Royal Marines per l’ultima volta.

Stando a quanto raccontando nel libro, durante quell’evento, il principe si confidò con il generale Matthew Holmes: “Sono devastato dal fatto di dover dimettermi” gli disse.

Una sofferenza che non è difficile da comprendere visto che Harry ha anche dedicato gran parte del suo operato per sostenere gli ex militari. Non dimentichiamo che a lui si devono gli Invictus Games, per i veterani rimasti feriti sul campo di battaglia.

Ecco perché, secondo Meghan, privare il marito degli onori militari, sarebbe stata una forzatura del tutto “inutile”, che l’ex attrice considererebbe quasi come un oltraggio.