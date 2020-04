L'11 agosto uscirà un libro che racconta la storia di Harry e Meghan: a Buckingham Palace sale l'ansia per eventuali rivelazioni scomode

Nuove grane per la Regina Elisabetta: Harry e Meghan stanno per pubblicare un libro per raccontare la rottura con la Royal Family. L’annuncio non lascia indifferente Buckingham Palace, dove si teme che la coppia possa rivelare verità scottanti sulla Famiglia Reale.

Harry e Meghan pubblicheranno un libro che mette in allarme la Royal Family

A raccogliere le memorie del principe ribelle e consorte saranno due giornalisti amici della coppia. Si tratta di Omid Scobie e Carolyn Durand, profondi conoscitori delle faccende reali.

Il libro ha un titolo apparentemente innocente “Reali moderni, il vero mondo di Harry e Meghan” ma tra le pagine potrebbero nascondere scomode rivelazioni sui Windsor.

La pubblicazione del testo è attesa per l’11 agosto ma a Buckingham Palace sale già la preoccupazione per ciò che i Duchi di Sussex potrebbero aver raccontato.

La coppia ribelle

Fin da giovane, Harry ha sempre avuto un carattere ribelle mostrandosi insofferente alle regole di palazzo. Un atteggiamento che sembrava essersi addolcito dopo il matrimonio con l’ex attrice americana, diventando più responsabile dopo la nascita del piccolo Archie.

La situazione invece è degenerata: non solo Meghan ha sempre mal sopportato i rigidi dettami imposti dal protocollo della Royal Family, ma è pure riuscita a convincere il marito a rinunciare ai titoli reali.

I due ora vivono a Los Angeles – dove pare abbiano acquistato una lussuosa villa – e sono intenzionati a raggiungere l’indipendenza economica, mantenendosi da soli. Un’impresa non impossibile per una coppia così in vista e certamente per Harry e Meghan anche l’uscita del libro sarà un’ottima fonte di guadagno. Con buona pace dei Windsor.