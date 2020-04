Il libro di Harry e Meghan

Nuove grane per la Regina Elisabetta: Harry e Meghan stanno per pubblicare un libro per raccontare la rottura con la Royal Family. L’annuncio non lascia indifferente Buckingham Palace, dove si teme che la coppia possa rivelare verità scottanti sulla Famiglia Reale.

Foto: Kikapress