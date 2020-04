Gianni Morandi e la mascherina "egoista" presi di mira sui social: il cantautore avrebbe scelto la mascherina sbagliata per posare su Instagram. Ecco cosa è successo

Gianni Morandi si mostra su Instagram con la mascherina “egoista”: cosa intendono gli utenti? In questi giorni si fa un gran parlare di mascherine: chirurgiche, FFP2 o FFP3 con valvola o senza valvola.

Alcuni si dicono in confusione, soprattutto quando le informazioni arrivano frammentate e da canali non ufficiali. Tuttavia per conoscere le differenze sarebbe sufficiente visitare il sito ufficiale del Ministero della Salute o dell’Istituto Superiore di Sanità, dove le linee guida ufficiali sono esposte in maniera chiara.

In una foto pubblicata ieri su Instagram, Gianni Morandi indossa una mascherina “sbagliata” e i suoi followers hanno preso a sommergerlo di critiche: ecco perchè.

Gianni Morandi indossa la mascherina sbagliata: i fan lo criticano

“Abituiamoci a vederci tutti così”: Gianni Morandi accompagna questa frase alla foto che lo ritrae sull’uscio.

Se alcuni utenti si lanciano in complimenti e dimostrazioni d’affetto, altri ammoniscono il cantante:

Gianni questa maschera non va’ bene… devi usare quelle senza valvola. Proteggono te e gli altri. Questa protegge solo te. Pensaci. #staiacasa Ben detto questa è la maschera “egoista” È vero, non va’ bene

In effetti quello indossato da Gianni Morandi sembra essere un dispositivo FFP2 o FFP3 con una valvola che filtra le particelle in entrata ma non quelle in uscita, proteggendo quindi chi la indossa ma non chi gli sta intorno. I followers sembrano sicuri del fatto loro in materia di mascherine e proseguono:

Quelle con la valvola sono dette mascherine “egoiste” e sono usate con la chirurgica sopra per non infettare gli altri nel caso tu sia positivo. L’alternativa è mettere una maschera chirurgica sopra il filtro.

Gli utenti, per affetto probabilmente, si sono sentiti in obbligo di far presente a Gianni Morandi che stava indossando la mascherina sbagliata. Sui social si parla di mascherine già da un po’: sono molti gli influencers e i personaggi del mondo dello spettacolo che offrono consigli ai loro fan sulle norme igieniche e i dispositivi sanitari.

Per quanto nobile sia l’intenzione, suggeriamo, come sopra, di informarsi sempre sui canali ufficiali del Ministero della Sanità e dell’ISS.

Mascherine quasi irreperibili da settimane?

C’è da dire che è molto difficile trovare i dispositivi di protezione, ai primi posti nella lista dei desiderata degli italiani nell’ultimo mese – insieme al lievito e alla farina.

Per quanto sia chiaro che disporre tutti dei migliori dispositivi di protezione – che tutelino noi e tutti coloro che ci stanno attorno – sarebbe l’ideale, è innegabile che in questo momento siano molto più utili – se non fondamentali – sui volti di medici e operatori sanitari, forze dell’ordine e lavoratori essenziali che in questa fase sono comunque costretti a uscire di casa.

Questo lo sanno anche i followers di Gianni Morandi che, dopo le bacchettate per la mascherina sbagliata, viene opportunamente “assolto” da alcuni utenti che commentano: