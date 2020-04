Gianni Morandi si mostra su Instagram con la mascherina "egoista"

In effetti quello indossato da Gianni Morandi sembra essere un dispositivo FFP2 o FFP3 con una valvola che filtra le particelle in entrata ma non quelle in uscita, proteggendo quindi chi la indossa ma non chi gli sta intorno. I followers sembrano sicuri del fatto loro in materia di mascherine e proseguono:

Quelle con la valvola sono dette mascherine “egoiste” e sono usate con la chirurgica sopra per non infettare gli altri nel caso tu sia positivo. L’alternativa è mettere una maschera chirurgica sopra il filtro.