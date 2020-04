Gianni Morandi, intento nelle pulizie domestiche, commette una gaffe. I suoi fan però non lo umiliano, anzi: si preoccupano per lui! Ecco perchè

Gianni Morandi si mostra su Instagram mentre da una mano in casa ma commette una gaffe. In questi giorni il cantante si è mostrato sui social sempre molto occupato: ha pubblicato foto mentre fa ginnastica e immagini di piatti prelibati, alternati da momenti musicali o di svago. La quarantena sta cambiando le abitudini di molti. Ed ecco che Gianni Morandi si fa immortalare, aspirapolvere alla mano, pronto ad essere di aiuto nelle faccende domestiche. Un dettaglio, però, fa tremare i suoi fan.

Gianni Morandi, gaffe su Instagram: ‘è pericoloso’

Non sappiamo se il cantante sia o meno abituato a dare una mano in casa, tuttavia un particolare suggerisce di no. Ci sono quei pochi consigli per effettuare le faccende domestiche in sicurezza che tutti coloro che fanno pulizie o lavoretti in casa dovrebbero conoscere.

Veniamo quindi alla foto di Gianni Morandi che si mostra sorridente, in tuta e a piedi nudi, brandendo l’aspirapolvere.

In prima battuta i fan si divertono e si complimentano con Morandi per aver deciso di far vedere che anche lui è d’aiuto con le pulizie. Dopo un po’, qualcuno si rende conto che il cantante sta facendo qualcosa di pericoloso. Infatti è fortemente sconsigliato usare elettrodomestici a piedi nudi. Si tratta di una norma di comportamento basilare per chi vuole effettuare le pulizie domestiche in sicurezza: nell’eventualità di una scossa elettrica, i piedi nudi faciliterebbero il passaggio in tutto il corpo, con conseguenze gravissime.

I commenti dei fan: ‘Gianni stai attento!’

Sembra che Gianni Morandi abbia fatto una bella gaffe nello scattare questa immagine. La preoccupazione sale e i commenti si susseguono:

Senza scarpe potresti prendere la corrente elettrica. Non è un esempio buono….. Oddio…Gianni…sta ferum…tant’féga mel… Non va bene con i piedi scalzi!!!! Occhio alle scosse a piedi scalzi

Qualcuno vuole tranquillizzare gli altri followers: se l’elettrodomestico, come si vede nella foto, non tocca il pavimento, il cantante non corre alcun rischio.

E fra i tanti commenti spunta anche quello di Elisabetta Canalis che, evidentemente ammirata dalla buona volontà di Morandi nell’aiutare la moglie nelle faccende domestiche, commenta così, riferendosi al suo di marito: