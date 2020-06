Mara Venier si è rotta il piede e tantissimi sono i fan che si sono preoccupati per lei. Come sta adesso? Ecco il suo ultimo post

Mara Venier come sta dopo l’incidente a Domenica In? La conduttrice è caduta poco prima di andare in onda e si è fratturata il piede sinistro. I fan molto preoccupati si interrogano sulle sue condizioni attuali. Con un post su Instagram Zia Mara tranquillizza tutti.

Mara Venier svela come sta dopo la frattura

Una bella iniezione di energia ed ottimismo! La conduttrice pubblica una foto della sua gamba sinistra ingessata e appoggiata sul grembo del marito:

Andiamo avanti…poteva andare peggio….grazie a tutti dei tanti tanti messaggi…. ❤️❤️❤️ @provo2000 #🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶 @dottorgiovannidigiacomo #concordiahospital

Mara Venier aveva già rivelato la sua voglia di andare in vacanza e fermarsi, magari interrompendo in anticipo il lavoro su Domenica In (che sarebbe dovuto proseguire fino al 28 Giugno). Ora ci si chiede se il programma proseguirà anche senza Zia Mara. Nel frattempo gli utenti possono sbirciare la sua vita privata sui social e mostrare il loro affetto nei commenti.

Buona guarigione! Sei una roccia, forza! Riprenditi che voglio vedere Domenica In Forza zia mara siamo tutti con te!!

Gli incoraggiamenti e gli auguri di pronta guarigione non si contano. È stato un anno difficile per Mara Venier che è stata alle prese con i problemi di salute del marito. Poi ha vissuto con fatica, come tutti, il lock down e la lontananza dagli affetti, soprattutto dal nipotino. Infine questo incidente, la caduta dalle scale che le ha procurato una frattura al piede ed una botta in testa. Ci vorrà diverso tempo per far guarire il piede ma, almeno su Instagram, sembra che Zia Mara non sia scoraggiata. Per quel che riguarda le sorti di Domenica In, staremo a vedere.