Come sta Mara Venier?

Gli incoraggiamenti e gli auguri di pronta guarigione non si contano. È stato un anno difficile per Mara Venier che è stata alle prese con i problemi di salute del marito. Poi ha vissuto con fatica, come tutti, il lock down e la lontananza dagli affetti, soprattutto dal nipotino. Infine questo incidente, la caduta dalle scale che le ha procurato una frattura al piede ed una botta in testa. Ci vorrà diverso tempo per far guarire il piede ma, almeno su Instagram, sembra che Zia Mara non sia scoraggiata. Per quel che riguarda le sorti di Domenica In, staremo a vedere.