Nuova disavventura per Mara Venier che inciampa in giardino e si fa male al ginocchio: "Mi devo fare benedire" dice ai suoi fan su Instagram

Non c’è pace per Mara Venier. Dopo l’infortunio a Domenica In, la conduttrice è caduta di nuovo, questa volta a casa. Niente di rotto stavolta, per fortuna, ma solo un ginocchio sbucciato. A dare notizia dell’incidente domestico è stata lei stessa sui social, ironizzando sulla sua sfortuna.

Mara Venier cade di nuovo: serve benedizione?

Non ha perso il suo immancabile sorriso ed è ridendo che Mara Venier, sebbene un po’ scoraggiata, ha annunciato ai fan di essere caduta, di nuovo. La conduttrice ha raccontato la disavventura in un video pubblicato nelle IG Stories.

Tornando a casa dopo una cena fuori con un gruppo di amici, non ha visto un gradino in giardino ed è inciampata, capitolando a terra. Il tutto si è risolto con un po’ di ghiaccio ma ora ha il ginocchio mal messo.

La Venier si è così infortunata l’altra gamba, dopo la rottura del piede di circa due mesi fa, che l’aveva costretto al gesso e a muoversi con le stampelle. “Ho preso un bella botta. E’ arrivato il momento di andare a farmi benedire” ha detto i fan con la sua solita ironia.

Una stagione televisiva da record ma un’estate sfortunata

Solo pochi giorni fa, Mara Venier aveva finalmente tolto il gesso, tornando a camminare normalmente. La conduttrice si era mostrata mentre muoveva i primi passi a bordo piscina, ricevendo pure ingenerose critiche sulla sua forma fisica, alle quali aveva risposto piccata.

Nei mesi scorsi, durante una puntata di Domenica In, in piena pandemia, era caduta negli studi Rai provocandosi la rottura di un piede. Zia Mara non si era scoraggiata e aveva continuato ad andare in onda col gesso, lasciandosi prendere in giro dall’amico Stefano De Martino che si presentò in collegamento con un finto gesso al piede, pure lui.

La Venier ha chiuso una stagione televisiva da record, nonostante l’emergenza sanitaria in corso che ha stravolto i contenuti del suo programma. Reduce da questo enorme successo, avrebbe dovuto godersi le ferie in santa pace, ora che era guarita. E invece, è caduta di nuovo. Ma siamo certi che non sarà questa piccola disavventura a levarle il buon umore.