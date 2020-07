‘Sei un pi..a’, Mara Venier sbotta con suo marito su Instagram: quel video con la stampella usata come battipanni

Dopo l’infortunio al piede, Mara Venier ha trovato un uso alternativo per la sua stampella: il marito la riprende, ma lei sbotta contro di lui.

L’infortunio al piede che Mara Venier ha subito a fine maggio continua a far parlare di sé, anche ora che la conduttrice ha ripreso a camminare (pur con l’aiuto di una stampella). Sui social network è però spuntato un video girato di nascosto dal marito della signora di Rai Uno, che ha finito per farla sbottare di brutto. Ma cosa sarà mai successo?

LEGGI ANCHE: — La casa di Mara Venier a Roma, ecco il lussuoso attico della conduttrice di Domenica In

Mara Venier: l’uso alternativo della stampella filmato dal marito

Andiamo con ordine. La Mara Venier che si vede sul web in una scena di vita quotidiana sta molto meglio di quella vista nelle ultime puntate di Domenica In: non ha più la gamba ingessata e riesce a stare in piedi da sola, nonostante il supporto di una stampella.

Ebbene, suo marito Nicola Carraro ha pensato bene di registrare un video mentre Zia Mara faceva un uso assolutamente improprio di quella stampella, usata per eliminare la polvere dal divano!

Nel breve filmato, la si vede in atteggiamento piuttosto aggressivo nei confronti del sofà. Ad un certo punto Mara dà un colpo fortissimo al cuscino del divano, esclamando soddisfatta: “La polvere viene via”.

“Video a tradimento – ha scritto Nicola nella caption di Instagram – Non ho fatto in tempo a riprendere tutta la scena. Stampella a mo di battipanni”.

La Venier sbotta contro il marito: “Sei un pi..a”

Poteva zia Mara – tanto permalosa nei confronti del suo infortunio – farla passare liscia al marito? Certo che no, tanto che il suo commento è arrivato immediatamente sul profilo Instagram del buon Carraro.

Il contenuto? Un messaggio semplice ed efficace: “Sei un pi..aaaaaaaaaaaaaaa”.

A occhio, non l’ha presa molto bene. Ci saranno state conseguenze nei confronti del povero Nicola? D’altronde abbiamo imparato che con quella stampella Mara Venier può essere molto pericolosa!

Foto: Kikapress