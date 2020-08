Mara Venier cade di nuovo

Nei mesi scorsi, durante una puntata di Domenica In, in piena pandemia, era caduta negli studi Rai provocandosi la rottura di un piede. Zia Mara non si era scoraggiata e aveva continuato ad andare in onda col gesso, lasciandosi prendere in giro dall’amico Stefano De Martino che si presentò in collegamento con un finto gesso al piede, pure lui.

foto: Dario Sardonè