In questi giorni a L'Eredità sta partecipando, come concorrente, anche il fratello di Jovanotti, Bernardo Cherubini

Anche il fratello di Jovanotti tra i concorrenti de L’Eredità. Il numeroso pubblico che segue il fortunato quiz show di Rai 1 ha avuto modo di vedere Bernardo Cherubini cimentarsi con le domande poste da Flavio Insinna. È stato lo stesso conduttore, nel presentarlo, a rivelare l’illustre parentela.

Il fratello di Jonavotti a L’Eredità

Giovedì 12 marzo nel programma condotto da Insinna è arrivato un concorrente dal cognome famoso, Cherubini, lo stesso del cantante Lorenzo. Bernardo, è infatti il fratello maggiore di Jovanotti, che ha deciso di mettersi in gioco partecipando a L’Eredità.

LEGGI ANCHE: — Cosa fa il fratello di Jovanotti? Il suo lavoro in Canada e il legame con Fiorello

Nella puntata di ieri sera non è riuscito ad arrivare alla fatidica ‘ghigliottina’, fermandosi al ‘triello’, ma questa sera, venerdì 13 marzo, lo rivedremo ancora in gara.

Nato l’1 maggio 1963 a Roma, Bernardo ha tre anni in più del fratello cantante e non è nuovo nel mondo dello spettacolo. Lavora, infatti, come attore ed apparso nel film Panarea.

Tu @insinnaflavio Innamorato dell'Arte del Grande @lorenzojova 🎶🤩🎶,Lui e Famiglia Innamorati della tua di Arte!!!😍😉Family Cherubini #Ereditiers come noi!!!🤩👍A domani con #Leredità😊👋,xché noi METAROZZOLO😃e voi le CHIAVI,Le"chiavi"che aprono alla SPENSIERATEZZA!!!🎈🤗 pic.twitter.com/ijLrwbD985 — Eliana Zica (@ZicaEliana) March 12, 2020

Programma sospeso

Non sappiamo come andrà a finire l’avventura del fratello di Jovanotti a L’Eredità, ma probabilmente lo show di Falvio Insinna sarà sospeso, come accaduto ad altre trasmissioni tv.

Per il momento, il programma sta andando ancora in onda con tanto di pubblico in studio, perché le puntate sono state registrate prima dell’entrata in vigore delle recenti misure restrittive del governo per contenere il coronavirus.

Le puntate pronte riescono a coprire la programmazione fino al 22 marzo, data dopo la quale, Rai 1 dovrebbe trasmettere delle repliche.

La rete ammiraglia di Viale Mazzini, tra l’altro, ha deciso anche di posticipare l’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle, previsto inizialmente per fine marzo.