All’indomani della decisione di bloccare tutte le attività commerciali, eccetto servizi, alimentari e prime necessità, continuano ad giungere notizie e comunicazioni relative alla chiusura non solo degli esercizi, dei tornei e delle competizioni sportive, ma anche di trasmissioni tv, come nel caso di Ballando con le stelle?

Un caso di Coronavirus in studio? No.

Da quanto si apprende sul web, la trasmissione è stata sospesa per tutelare la salute dei protagonisti del format condotto da Milly Carlucci, cast e produzione, e per rispettare – dando così il buon esempio – la distanza di un metro imposta dalle nuove normative stabilite dagli ultimi decreti.

Ballare a un metro di distanza? Chissà forse sarebbe stato possibile, ma indubbiamente rischioso, come rischioso sarebbe stato continuare a costringere negli studi i circa 150 lavoratori che fanno muovere la macchina di Ballando con le stelle.

Chiudere è quindi apparsa la scelta più ponderata, anche se non da tutti condivisa.

Io non so come andrà e neppure se ci sarò ma chiedere di chiudere programmi di intrattenimento in base a non so quale principio è sciocco. A Ballando lavorano 150 persone. Sono 150 famiglie. Ricordatevelo. https://t.co/wDBJl8B4H1 #BallandoConLeStelle

— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 10, 2020