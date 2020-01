Lascia Ballando con le stelle dopo 12 anni: non la vedremo più nel programma di Milly Carlucci

E' uno dei volti più conosciuti ed amati del talent di Milly Carlucci, ma quest'anno probabilmente non la vedremo in gara: ecco di chi si tratta ed i motivi della scelta

E’ uno dei volti più conosciuti ed amati nel cast di Ballando con le stelle: Samanta Togni, insegnante fin dalla prima edizione nel talent di Rai1, ha deciso di dire basta e lasciare la trasmissione.

Lo ha annunciato dalle pagine del settimanale “Gente”, a cui ha concesso un’intervista: “Lascio Ballando con le stelle, mi ha dato tantissimo, c’è una squadra meravigliosa, ma sento di dover uscire dal ruolo di insegnante. Voglio crescere. Certo, se nel programma si ritagliasse un altro ruolo per me potrei ripensarci, ma se resta tutto così io dico no”

LEGGI ANCHE: — Milly Carlucci, volano parole pesanti sulla scelta della ballerina. Cosa dichiara la conduttrice di Ballando con le stelle

Ballando con le stelle Samanta Togni addio, ecco perchè

La bella Samanta sembra quindi chiedere qualcosa di più e forse questo addio pubblico vuole essere uno sprone per Milly Carlucci e per la produzione a darle una rilevanza maggiore, magari facendola sedere in giuria. E’ però abbastanza difficile pensare che la Carlucci cambi qualche elemento della giuria, visto che è molto affezionata ad ogni singolo elemento: nei panni dell’esperta di ballo tra l’altro c’è già Carolyn Smith, che certo Milly non lascerebbe mai a casa.

Forse per Samanta ci potrebbe essere una sedia da opinionista “esterna”, come Roberta Bruzzone o Alberto Matano? Staremo a vedere cosa succederà prima dell’inizio del talent, previsto per marzo.

Ballando con le stelle 2020, indiscrezioni sul cast

A Ballando con le stelle Samanta Togni ha sempre ballato con protagonisti affascinanti e una volta, con Iago Garcia, ha anche vinto l’edizione, senza dimenticare la storia d’amore vissuta con Stefano Bettarini e iniziata proprio davanti alle telecamere di Rai Uno.

In 12 anni Samanta ha ballato con Fabrizio Frizzi, Biagio Izzo, Bettarini, Raz Degan, Gedeon Burkhard, Roberto Farnesi, Alex Belli, Giulio Berruti, Iago Garcia, Antonio Palmese, Amedeo Minghi ed Enrico Lo Verso.

Quest’anno, fra i probabili protagonisti dello show del sabato sera dovrebbero invece esserci Arisa, Nancy Brilli, Francesca Fialdini, Elisa Isoardi, Gabriel Garko, Barbara Bouchet, Iva Zanicchi e Paola Barale.