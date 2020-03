Fratello Jovanotti a L'Eredità

Per il momento, il programma sta andando ancora in onda con tanto di pubblico in studio, perché le puntate sono state registrate prima dell’entrata in vigore delle recenti misure restrittive del governo per contenere il coronavirus. Le puntate pronte riescono a coprire la programmazione fino al 22 marzo, data dopo la quale, Rai 1 dovrebbe trasmettere delle repliche.

Foto: Ufficio Stampa RAI