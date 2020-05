Lady Diana nuda: lo scherzo oltraggioso del principe William fatto alla mamma davanti alla sua guardia del corpo 'tu le piaci'

Nell’occasione del giorno dedicato alla Festa della Mamma, in tanti abbiamo omaggiato la donna più importante, quanto meno la più influente, della nostra vita. Quel primo esempio di donna che solitamente viviamo da vicino, nel bene e nel male, quella che segna la nostra crescita e gran parte del nostro carattere.

È così per tutti, o quasi. È così anche per i principi Harry e William, i figli di Diana, che come madre hanno avuto una delle donne più carismatiche e amate del secondo novecento.

Lady Diana nuda: lo scherzo di William

Diana da reale ha sempre dimostrato un grandissimo lato di umanità, non sono nelle sue funzioni pubbliche, ma anche dentro casa, come testimonia lo stesso scherzo raccontato al Daily Mail dalla sua ex guardia del corpo.

Si tratta di uno scherzo indubbiamente oltraggioso e che avrebbe irritato tante madri, ma che Diana subì con affetto.

Al magazine britannico, Ken Wharfe ha raccontato un episodio piccante, uno scherzetto un po’ fuori luogo che il principe William da bambino aveva fatto alla madre… facendola apparire ai suoi occhi completamente nuda.

Mentre Diana stirava una camicia dello stesso Ken, il primogenito le tolse l’asciugamano che aveva indosso, spogliandola completamente in presenza della stessa guardia del corpo.

Uno scherzo un po’ “birbone” al quale la principessa reagì con un sorriso.

Lo scherzo di William a Lady Diana raccontato dalla guardia del corpo

Essere civettuola faceva parte del suo stile e certamente un incidente nella casa di sua madre in Scozia, che coinvolgeva William, ha dimostrato di esserne consapevole.

Ha spiegato Ken Wharfe al Daily Mail

Diana mi aveva chiesto se volevo che mi lavasse le camicie. Ho detto: ‘No, signora, è ridicolo’, ma lei ha detto ‘no, mi piace lavare’, quindi ne ho messo in lavatrice un paio. La mattina dopo sono entrato in stanza e mi stava stirando le camicie. Era lì con solo un asciugamano attorno a sé e William entrò e disse: ‘Oh, perché stai facendo le camicie di Ken?’… e le tolse l’asciugamano.

La reazione?

Era completamente nuda e ho detto: ‘William è stato stupido’. William ha detto: ‘So che piaci alla mamma’. Io ho risposto: ‘William, alla mamma piacciono molte persone. Non farlo’. C’era un sorriso sul viso di Diana. Qualunque cosa stesse pensando, doveva vedere il lato divertente.

Lady Diana, al secolo Diana Frances Spencer

Diana Frances Spencer, nota al mondo come Lady Diana o Lady D, è nata a Sandringham il 1 luglio 1961 e morta a Parigi il 31 agosto 1997 in un tragico incidente d’auto dalle dinamiche mai chiarite. Dal 1981 al 1996 è stata moglie di Carlo, principe di Galles, erede al trono del Regno Unito. Chiuso il matrimonio, conservò il titolo di Principessa di Galles, ma perse il diritto al trattamento di Altezza Reale, pur rimanendo membro ufficiale della famiglia come madre del futuro re.