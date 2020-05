Lady Diana e la famiglia reale in una foto in posa

Nell’occasione del giorno dedicato alla Festa della Mamma, in tanti abbiamo omaggiato la donna più importante, quanto meno la più influente, della nostra vita. Quel primo esempio di donna che solitamente viviamo da vicino, nel bene e nel male, quella che segna la nostra crescita e gran parte del nostro carattere.

È così per tutti, o quasi. È così anche per i principi Harry e William, i figli di Diana, che come madre hanno avuto una delle donne più carismatiche e amate del secondo novecento.