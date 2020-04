Ilary Blasi festeggia il compleanno in quarantena ma Francesco Totti non le fa mancare regalo e attenzioni. E gli auguri sui social

Ilary Blasi festeggia il compleanno e Francesco Totti la riempie di sorprese sui social e non solo. L’ex capitano della Roma ha voluto omaggiare la dolce mogliettina con un tenero post su Instagram e un romantico video nelle IG Stories. Poi un momento tutto per loro e una torta per spegnere le 39 candeline.

Gli auguri social di Francesco Totti per il compleanno di Ilary Blasi

Il 28 aprile del 1981 nasceva Ilary Blasi, quella che nel 2005 sarebbe diventata la moglie di Francesco Totti. Oggi, nel giorno del suo 39esimo compleanno, lui ha voluto ricordare la lieta ricorrenza anche sui social.

Sulla pagina Instagram dell’ex calciatore è infatti apparso una foto della coppia sorridente accompagnata da una semplice quanto tenera didascalia. “Auguri amore mio, buon compleanno” ha scritto infatti il Pupone, aggiungendo pure due cuoricini.

Non solo: oltre al post, Totti ha realizzato anche un video nelle IG Stories dedicato alle sua dolce metà. La clip mostra Francesco e Ilary insieme in diversi momenti della loro storia d’amore e non mancano i loro tre meravigliosi figli. A fare da sottofondo musicale a questo collage di ricordi fotografici il brano Il regalo più grande di Tiziano Ferro.

Una coppia innamorata

In tempo di quarantena, Ilary Blasi e Francesco Totti non hanno potuto festeggiare il compleanno della conduttrice con amici e parenti, come avvenuto in passato. Ma nella lussuosa casa della coppia si è respirato comunque aria di festa.

L’ex padrona di casa del Grande Fratello Vip è riuscita a ritagliarsi un momento per stare in intimità con il marito, mangiando da soli in salotto. Atmosfera romantica per Francesco e Ilary, con candele e petali di fiori sul tavolino.

E poi una golosa sorpresa: per la festeggiata è arrivata anche la torta mimosa, che sembra essere tra i dolci preferiti della signora Totti.

Francesco e Ilary sono una coppia davvero affiatata e non perdono occasione di dimostrare il loro amore. Sposati dal 2005, hanno tre figli Christian, Chanel e la piccola Isabel. La secondogenita è particolarmente attiva sui social e sta coinvolgendo il celebre papà nelle sue performance musicale su Tik Tok dove vanta un seguito da far invidia alle influencer più blasonate.