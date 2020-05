Heather Parisi ha pubblicato su Instagram il video integrale che aveva inviato a Verissimo. Gli utenti non apprezzano molto alcune sue parole

Anche Heather Parisi come tanti altri personaggi famosi ha inviato un video a Verissimo per commentare il difficile momento che tutto il mondo sta vivendo a causa della pandemia Covid-19. L’ex ballerina, che vive a Hong Kong, ha però fatto sapere sui social che il suo filmato è stato tagliato e l’ha pubblicato integralmente su Instagram. Alcune sue affermazioni però stanno facendo discutere.

Il video di Heather Parisi per Verissimo

Probabilmente per esigenze televisive, la produzione di Verissimo ha deciso di ridurre il video che Heather Parisi aveva inviato da Hong Kong. Una scelta che non è andata giù alla showgirl che ha così deciso di pubblicare il filmato integrale sulla sua pagina Instagram “per amore di verità”.

Heather nella caption scrive:

“Non è facile esprimere le proprie idee in un video di pochi minuti, e quando si cerca di farlo, ogni passaggio diventa importante, perché è preparatorio al passaggio successivo e contribuisce a costruire il messaggio che si vuole trasmettere. Credo sia importante che vi arrivi anche quello che è stato tolto, che è il messaggio che ho sempre cercato di dare a tutti quelli che mi hanno scritto. Ho cercato di dare conforto, coraggio e speranza e di condividere la mia esperienza che, anche se è diversa, perché riferita a un paese diverso, può aiutare a capire e a dare un filo di speranza”

Cosa dice nel video

C’è una parte del video che Heather Parisi ha inviato a Verissimo che però non è stato particolarmente apprezzato dai fan. A un certo punto, infatti, lei dice:

“Forse qualcuno da me si aspetta slogan del tipo “ce la faremo” ma io credo in questo momento sia giusto non nascondere che ci aspettano tempi durissimi sia dal punto di vista economico che della vita sociale. Il mondo è cambiato per sempre, non tornerà mai più come prima. E noi siamo costretti a cambiare con lui e dovremo adattarci a una realtà diversa. D’ora in avanti e per un bel po’ di tempo, la vita normale – viaggi, concerti, bar – non sarà più possibile”.

Heather sottolinea che le restrizioni a cui siamo chiamati oggi – come il distanziamento sociale e la limitazione alle nostre libertà – vengono rispettate, ma non possono valere per sempre, anche in futuro. Poi invita tutti a stare al sicuro e a indossare la mascherina. Basterà la versione integrale del filmato per far comprendere cosa realmente voleva dire Heather?

Intanto, qualche utente però, resta perplesso dalle sue parole. “Perché devi dire che la vita di prima non tornerà mai più? Ci vorrà del tempo ma tornerà, non credi?” commenta qualcuno. “Infatti, non capisco proprio” aggiunge qualcun altro.