La dottoressa Vicenzi sta conducendo un'importantissima ricerca al San Raffaele di Milano sul comportamento del Coronavirus: mentre non è affatto sicuro che il caldo lo ucciderà, è più probabile che nel tempo diventi meno aggressivo

Elisa Vicenzi, capo dell’Unità Patogenesi virale e Biosicurezza dell’ospedale San Raffaele di Milano, sta conducendo una ricerca sul Coronavirus insieme ad Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Humanitas: tra le conclusioni a cui sta cominciando a giungere c’è anche la possibilità che il virus possa indebolirsi, diventare meno contagioso, pur di sopravvivere.

Coronavirus come si evolverà per sopravvivere

Il virus del Covid19 è così piccolo che sulla punta di uno spillo possono essercene fino a 350: eppure questi organismi sono dotati di una loro intelligenza e infatti, come spiega la dottoressa Vincenzi, cercano il modo per sopravvivere nel tempo. Uno di questi è diventare meno aggressivo e virulento.

Anche il caldo potrebbe aiutare, anche se purtroppo non è garantito: intanto la ricerca del San Raffaele, finanziata anche da Dolce & Gabbana, punta a scoprire i meccanismi dell’immunità innata e quindi sullo studio di alcune molecole che sono “antenate” degli anticorpi e impediscono di contagiarsi.

LEGGI ANCHE: — Coronavirus, la vitamina D aiuta il sistema immunitario? Cosa mangiare per evitare malattie

Coronavirus prodotto in laboratorio?

Sul web girano fin dall’inizio dell’epidemia cinese teorie fantasiose sul Covi19 come prodotto “sfuggito di mano” ad un laboratorio per fini bellici o economici (niente di nuovo: si è detto anche dell’HIV, della “cugina” Sars, dell’ebola eccetera): la dottoressa Vicenzi dice chiaramente a “La Stampa” che questo non è possibile.

Il Coronavirus è un virus naturale, che proviene da una delle 200 specie di pipistrelli conosciute, probabilmente quella detta “a ferro di cavallo”: si studia una cura (per ora si stanno usando farmaci già usati per l’HIV ma anche per l’artrite) e soprattutto un vaccino, ma i tempi sono ancora lunghi. “Le cose dovranno andare peggio prima di andare meglio”, ha sottolineato la dottoressa Vicenzi, facendo capire quindi che siamo ancora lontani dal famoso picco.

Infine, la Vicenzi spende due parole sull’attività fisica e l’alimentazione: importante mangiare bene ed assumere vitamine, cercare di prendere il sole perchè porta vitamina D ed anche fare due passi all’aria aperta, l’importante è non aggregarsi ed evitare luoghi frequentati da altre persone.