Heather Parisi invia video a Verissimo

C’è una parte del video che Heather Parisi ha inviato a Verissimo che però non è stato particolarmente apprezzato dai fan. A un certo punto, infatti, lei dice:

“Forse qualcuno da me si aspetta slogan del tipo “ce la faremo” ma io credo in questo momento sia giusto non nascondere che ci aspettano tempi durissimi sia dal punto di vista economico che della vita sociale. Il mondo è cambiato per sempre, non tornerà mai più come prima. E noi siamo costretti a cambiare con lui e dovremo adattarci a una realtà diversa. D’ora in avanti e per un bel po’ di tempo, la vita normale – viaggi, concerti, bar – non sarà più possibile”.