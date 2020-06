Giuseppe Conte, il commento piccante durante la conferenza stampa: ‘Mia moglie vuole solo lei’

Durante l’ultima conferenza stampa di Giuseppe Conte è comparso un commento piccante con tanto di richiesta di aiuto. Cosa avranno mai chiesto al premier?

Durante il lungo periodo di quarantena che ci ha accompagnato in questi mesi, le conferenze stampa del premier Giuseppe Conte sono state appuntamenti immancabili ma, come è già accaduto altre volte, tra una cosa e l’altra sul profilo del premier è comparso anche qualche commento piccante. In occasione della sua ultima apparizione pubblica, infatti, c’è qualcuno che non ha mancato di stupire tutti con un messaggio al premier. Ma cosa gli avrà mai scritto?

LEGGI ANCHE: — Barbara D’Urso piange in diretta su Instagram durante la conferenza stampa di Giuseppe Conte: cosa l’ha fatta commuovere

I messaggi più strani sotto le dirette del premier Conte

Lo scorso 3 giugno, l’ultima conferenza stampa del Presidente del Consiglio è stata vista in tv da circa 3.9 milioni di italiani, ai quali si aggiungono gli oltre 2.4 milioni di Facebook. Numeri alti, che hanno fatto pensare a molti italiani di poterne approfittare per lanciare il proprio personalissimo messaggio alla nazione.

Tra richieste politiche più o meno condivisibili e domande di chiarimento sugli ultimi provvedimenti emanati dal governo, quindi, sono comparsi alcuni ‘annunci’, come quello che dice chiaramente: “Vendo tavolo tondo. Materiali: vetro e acciaio. Diametro del piano in vetro: 105 cm. Altezza: 73 cm”. Oppure: “AAA APE Piaggio 200cc ATM2M, anno 93 con 27.000 km, disponibile a qualsiasi prova su strada, trattativa riservata, no affaristi o perditempo!”

Il commento piccante sotto la diretta di Giuseppe Conte

Ma a far davvero sorridere è arrivato un commento piccante, con tanto di richiesta di aiuto a Giuseppe Conte e riferimento al fascino del professore foggiano, che in questi mesi ha fatto innamorare le cosiddette ‘bimbe di Conte’.

“Presidente – esordisce il messaggio – mia moglie non si concede più, vuole solo lei, può farmi un decreto ad hoc per favore? Grazie”.

Un troll burlone o un accorato messaggio di aiuto? Non lo sappiamo, ma possiamo solo immaginare che, forse, quel commento piccante avrà fatto sorridere anche Giuseppe Conte.

Foto: Kikapress