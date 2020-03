Il premier annuncia misure più restrittive, l'Italia si ferma, c'è paura. Anche Barbara D'Urso segue Conte in diretta e piange su Instagram

Il governo dispone nuove misure ancor più restrittive per contenere la diffusione del coronavirus in Italia. Ieri sera, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato nuovamente alla Nazione per annunciare le disposizioni e anche Barbara D’Urso ha seguito in diretta il discorso del premier, condividendolo su Instagram. La conduttrice alla fine si è commossa, lasciandosi andare a un pianto liberatorio.

Barbara D’Urso piange su Instagram dopo le parole di Conte

Erano da poco passate le 21.30 quando il capo dell’esecutivo è apparso di nuovo in tv. L’Italia si ferma: chiudono le attività commerciali, molti negozi.

Restano garantiti solo i servizi di pubblica utilità e gli esercizi commerciali per i beni di prima necessità, come supermercati e parafarmacie. Conte ripete: bisogna stare a casa. Solo così riusciremo ad arginare la diffusione del coronavirus.

Mentre il premier parla agli italiani, Barbara D’Urso riprende tutto con il suo smartphone e alla fine del discorso, piange, si abbandona alle lacrime in diretta su Instagram.

Le lacrime di Carmelita

“Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci più forte domani. Tutti insieme ce la faremo” dice il premier. “Sì, ci abbracceremo presto, ci abbracceremo prestissimo. Tutto andrà bene” esclama con la voce rotta dal pianto la conduttrice.

Carmelita si è commossa e non lo nega e lo ribadisce anche su Twitter dove scrive: “Sto piangendo forte. Sì, anche io piango. Ma ce la faremo. Tutti uniti ce la faremo. Andrà tutto bene”.

Il momento è davvero duro per tutti: ci si sente disorientati e impauriti. E come Barbara D’Urso, che piange in diretta su Instagram, chissà quanti altri di noi hanno versato lacrime eri sera durante il discorso di Conte. Tutti uniti ce la faremo, sì. Stiamo a casa!