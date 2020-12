Barbara d'Urso scende in politica? La conduttrice tv prima piange per le dichiarazioni di Conte, poi su Instagram chiarisce la sua posizione

In questi giorni in molti hanno sentito parlare del fatto che Barbara d’Urso scende in politica: cosa accadrà davvero non lo sappiamo, ma di certo la mitica Carmelita potrebbe dedicarsi a questa funzione, ma a chiarire è direttamente lei sui social. Ma vi ricordate quando scoppiò in lacrime dopo le parole di Conte?

Barbara D’Urso scende in politica? La conduttrice dà maggiori dettagli sul suo futuro

Questo suo commento alle parole del premier Conte ci ha fatto ricordare di quando qualche giorno fa la stessa Barbara D’Urso aveva rivelato al settimanale Oggi che era pronta a scendere in politica. Affermazioni, le sue, che hanno fatto discutere e che lei ha voluto precisare sui social.

“Ho solo detto ‘Mi hanno chiesto mille volte scendere in politica, prima o poi lo farò’ – ha esordito Carmelita – Volevo tranquillizzarvi: io per il momento non scendo in politica, almeno non adesso. Magari tra qualche anno. Io continuo a fare tv per tanto tempo ancora”.

Ha però lanciato anche qualche frecciatina: “I detrattori ovviamente che non vedevano l’ora di sfogarsi dicendo ‘che schifo’. Tutti i siti ne hanno parlato di questa scesa. Addirittura qualcuno ha scritto che mi sono candidata come presidente della regione Calabria. Qualcuno dice che mi candido con Forza Italia, altri con la sinistra. Non mi sarei mai permessa di candidarmi come presidente di una Regione. Non sono nessuno per fare una cosa del genere“.

Barbara D’Urso piange su Instagram dopo le parole di Conte

Era il mese di marzo quando Giuseppe Conte annunciò il primo lockdown. L’Italia si fermò: chiudono le attività commerciali, molti negozi e, mentre il premier parlava agli italiani, Barbara D’Urso riprese tutto con il suo smartphone e alla fine del discorso, piange, si abbandonò alle lacrime in diretta su Instagram.

LEGGI ANCHE: — Caterina Balivo piange in diretta e interrompe il programma Vieni da Me

Le lacrime di Carmelita

“Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci più forte domani. Tutti insieme ce la faremo” dice il premier in quell’ormai celebre discorso. “Sì, ci abbracceremo presto, ci abbracceremo prestissimo. Tutto andrà bene” esclama con la voce rotta dal pianto la conduttrice.

Carmelita si è commossa e non lo nega e lo ribadisce anche su Twitter dove scrive: “Sto piangendo forte. Sì, anche io piango. Ma ce la faremo. Tutti uniti ce la faremo. Andrà tutto bene”.

Il momento è ancora duro per tutti: ci si sente disorientati e impauriti. E come Barbara D’Urso, che piange in diretta su Instagram, chissà quanti altri di noi hanno versato lacrime eri sera durante il discorso di Conte. Tutti uniti ce la faremo, sì.