Il discorso di Conte

Anche Caterina Balivo è molto provata dall’emergenza sanitaria che sta interessando il Paese. La conduttrice di Vieni da Me non ha nascosto le sue lacrime e si è lasciato andare a un pianto liberatorio in diretta, dopo aver ascoltato le parole di papa Francesco.

Per Caterina non è facile andare in onda ogni giorno, senza pubblico, provando a regalare un po’ di spensieratezza alla gente a casa. Il momento è difficile per tutti. Tutto andrà bene, tutti uniti ce la faremo.

Foto: Kikapress