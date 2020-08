Giulia De Lellis vede l’oceano in Sardegna: il post che fa sorridere

Dopo la rottura con Andrea Damante, Giulia De Lellis è in vacanza in Sardegna: ma la sua foto al mare nasconde una gaffe "oceanica"

Giulia De Lellis è in vacanza in Sardegna e, tra un post e l’altro, non perde occasione per sfoggiare qualche foto in costume: peccato che l’ultima contenga una gaffe (l’ennesima) che ha fatto sorridere tantissimi follower (ed haters) della fashion blogger… Ma cosa avrà mai combinato stavolta la divina Giulia?

LEGGI ANCHE — Giulia de Lellis incontra Chiara Ferragni, il video girato di nascosto: cosa è successo nel locale

Giulia de Lellis: gaffe oceanica in Sardegna

Andiamo con ordine. Dopo la nuova rottura con Andrea Damante, Giulia De Lellis si sta godendo una vacanza in Sardegna. Nulla di male, se non fosse che di fronte a una foto in costume in barca, la fashion blogger abbia scritto come caption “Ocean air , salty hair” (“Area oceanica, capelli salati”, ndr)…

A notare l’errore è Very Inutil People, che ha messo subito in risalto un commento comparso sotto la foto, che recita: “Ma Ocean? In Sardegna?”

In effetti, la gaffe sull’oceano è clamorosa e in tanti hanno fatto notare all’autrice de Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza che forse era il caso di pubblicare una caption differente…

C’è chi si limita a chiedere: “Ma in Sardegna c’è l’aria oceanica?”. E c’è chi le si rivolge direttamente: “Ocean?? In Sardegna? Mi sa che sei un po’ confusa”.

La De Lellis è dimagrita troppo dopo l’addio ad Andrea Damante?

Ma nella foto in tanti altri notano anche un altro dettaglio. Dopo l’addio ad Andrea Damante, Giulia De Lellis sembra notevolmente dimagrita, tanto che c’è chi azzarda che abbia perso circa 5 kg. E così in tanti le hanno fatto un appello accorato.

“Giuly mangia di più, sei dimagrita tanto”, scrive un’utente. E un’altra le fa eco: “Mangia Giulietta, stai scomparendo”. E c’è chi, in napoletano stretto, le dice “te fatt troppo secca, cuore!”.

E voi? L’avete vista troppo dimagrita? C’entrerà davvero la fine della storia dei “Damellis”?

Foto: Kikapress