Giulia De Lellis va in vacanza in Sardegna e incontra Chiara Ferragni al ristorante: il video diffuso sui social mostra le due influencer

Incontro ravvicinato ma non troppo per Giulia De Lellis e Chiara Ferragni. Le influencer si sono ritrovate nello stesso locale in Sardegna, dove stanno trascorrendo le vacanze estive molti Vip (Sonia Bruganelli compresa…). La Ferragni è già tempo sull’isola, mentre Giulia ci è arrivata da poco. Qualcuno ha filmato l’incontro, che sembra essere stato cordiale e sereno. Il video diffuso sui social sta facendo impazzire i fan.

Giulia De Lellis Incontra Chiara Ferragni in Sardegna

L’influencer romana, che ha da poco interrotto la sua relazione con Andrea Damante, era appena entrata in un ristorante. Seduta a un tavolo con un gruppo di amici e familiari, ecco la fondatrice di The Blonde Salad.

Giulia, avvolta in lungo abito azzurro, si è avvicinata alla tavolata e, portandosi la mascherina sul viso, ha salutato Chiara. Quest’ultima ha risposto con un sorriso e le due hanno scambiato poche parole.

Nessuna frecciatina né battuta al vetriolo, come forse i più maliziosi si aspettavano, ma uno scambio cordiale di saluti e convenevoli.

Nessuna rivalità tra le due influencer

Va detto, che a dispetto di quanto molti raccontano, tra Giulia e Chiara non ci sarebbe alcuna rivalità. Sebbene le due giovani donne siano idoli del web per le nuove generazioni cresciute a pane e social network, le loro strade e le loro esperienze sono molto diverse.

La stessa Giulia, intervistata tempo fa a Verissimo, ha manifestato la sua stima per la celebre collega bionda, evidenziando però le differenze.