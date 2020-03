Toccante post di Giorgia per ricordare la mamma di Alex Baroni: la donna è deceduta dopo aver contratto il coronavirus

Il coronavirus in Italia continua a mietere vittime. Persone delle quali l’opinione pubblica non conosce nomi e volti. Ma tra chi ha perso la vita dopo aver contratto il Covid19, ci sono anche donne e uomini che hanno un’attenzione mediatica perché legati a personaggi famosi. È il caso di Marina Marcelletti, ad esempio, mamma del compianto Alex Baroni. Anche lei è stata colpita dal coronavirus e Giorgia, ex fidanzata del cantante, ha dedicato alla donna un commovente messaggio sui social.

LEGGI ANCHE: — Belen Rodriguez, la gaffe su Alex Baroni: scivolone della conduttrice sul cantante scomparso

Giorgia ricorda la mamma di Alex Baroni

A dare l’annuncia della scomparsa della mamma di Alex Baroni è stata la nipote Valeria Fresca su Facebook. “Marina ha preso il coronavirus e stanotte ha raggiunto il suo Alex. Non ci saranno funerali, ma un pensiero immenso per lei, che possa correre anche lassù nel cielo” ha scritto.

Un annuncio che particolarmente colpito Giorgia, che con Alex Baroni – morto in un incidente stradale nel 2002 – ha avuto una bellissima storia d’amore. E del quale conserva un ricordo straordinario.

Anche la cantante ha voluto ricordare Marina, dedicandole parole cariche di affetto, con un post sui social. “Ciao Marina. Voglio pensarti col tuo adorato figlio adesso, a ridere della follia della vita, che donna eccezionale sei stata Marina Baroni” ha scritto Giorgia su Facebook.

ciao Marina.. ora siete insieme

Marina Baroni💔 pic.twitter.com/vLA6GFtJjh — giorgia (@Giorgia) March 22, 2020

Tanto dolore

La mamma di Alex Baroni è solo una delle migliaia di vittime del coronavirus in Italia. Nel nostro Paese, stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile, ad oggi si contano 5.476 deceduti.

Numeri drammatici, che sono concentrati soprattutto in Lombardia e in particolare nella provincia di Bergamo. Le immagini dei mezzi militari che trasportano le salme fuori città perché nel cimitero della città non c’è più posto hanno fatto il giro del mondo. Beppe Fiorello ha persino chiesto che si proclamasse il lutto nazionale.

Anche la mamma di Piero Chiambretti è morta dopo aver contratto il virus e lo stesso conduttore di Rete 4 è risultato positivo. Tra i deceduti, anche il suocero di Adriana Volpe: la concorrente per questo motivo ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip.