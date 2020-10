Gianluca Vacchi, il cameriere cade dallo skateboard: ‘é meglio come ballerino’

Gianluca Vacchi pubblica un video insieme al suo staff, ma un cameriere cade rovinosamente dallo skateboard: ecco cos’è successo!

Gianluca Vacchi ha pubblicato un video sui social network nel quale va sullo skateboard insieme ai membri del suo staff: peccato che nel filmato un cameriere cade rovinosamente dalla tavoletta, causando l’ilarità del milionario e di tutti i suoi follower… ecco cosa è successo!

Gianluca Vacchi: il video del cameriere che cade dallo skateboard

Andiamo con ordine. Da quando ha TikTok, Gianluca Vacchi si diverte a farci vedere scorci di vita quotidiana, ovviamente da sogno, mostrandoci la sua casa, il suo giardino e le sue macchine incredibili.

Da buon imprenditore – ma anche produttore musicale, deejey ed influencer – si diverte a scherzare sui social, dove più volte ha mostrato di avere un rapporto estremamente complice con i suoi dipendenti, che spesso si divertono con lui nei mille video divertenti che pubblica quasi quotidianamente…

Ebbene, stavolta ne ha pubblicato uno dove non finisce bene. Nel filmato si vede Gianluca Vacchi sullo skateboard con in una mano un bastone da selfie e una bottiglia di succo di frutta nell’altra: lo stesso fanno dietro di lui alcuni membri del suo staff, se non fosse che ad un certo punto un suo cameriere cade rovinosamente a terra!

Il filmato diventa virale: milioni di views su TikTok e Instagram

Già durante le prime fasi del video, infatti, lo si vedeva piuttosto incerto sullo skate, tanto che tutti coloro che hanno visto la clip non potevano fare a meno di aspettarsi che cadesse trascinandosi dietro un collega.

“Il mio staff è meglio quando balla che quando va sullo skateboard”, ha commentato a caldo il buon Vacchi, che nel video sembra però divertirsi come un pazzo.

Quel che è certo è che tra TikTok e Instagram il video ha fatto un boom di visualizzazioni, diventando virale in pochissime ore… Anche se siamo certi che per il bel rapporto che Vacchi ha con i suoi dipendenti, quel cameriere non si sia fatto nulla (o almeno speriamo)!

Foto: Kikapress